Шесть уже работают: около 30 катков и кортов будут открыты в Нижнем Тагиле

В 2018 году содержание и обслуживание кортов было распределено между МАУ СОШ «Юпитер», ДЮСШ «Юность», МАСОУ «Спартак» и клубом туристов «Азимут», которому досталось 12 спортивных объектов. Остальные корты обслуживают общественники, ТОСы или ТСЖ.

Как рассказал начальник управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики Дмитрий Язовских, на сегодняшний день шесть тагильских катков уже начали работу.

Сегодня шесть кортов уже залиты, на них уже можно покататься. Это корт на улице Выйской, 53, проспекте Мира, 42а, Уральском проспекте, 70, улицах Володарского, 5 и Басова, 11, и на улице Тагилстроевской, 5,рассказал Дмитрий Язовских.

Идут работы по возведению корта на улице Металлургов, 6. Место для спортивного объекта полностью подготовлено.

Заасфальтирована площадка, в резину закатана, ждем поставки бортов. Я думаю, что его еще возможно сделать до Нового года,сообщил Дмитрий Язовских.

Также завершено строительство корта в парке Народный. Сдача объекта планируется во второй половине декабря.

Небольшой ремонт требуется провести почти на всех 19 кортах, которые находятся на обслуживании муниципалитета. На двух объектах полностью отсутствует освещение, еще на 12 – оно тусклое. Целая без повреждений сетка есть на трех кортах, хоккейные ворота установлены на восьми.

Трудности с проведением ремонта кортов возникают из-за того, что объекты находятся на внутриквартальных территориях. Это значит, что ремонтировать их должны управляющие компании, считает замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров.

Заниматься освещением по линии управления физической культуры и спорта мы не можем. Мы можем делать это только в рамках программы «Комфортная городская среда». Сегодня задача такая стоит, но это задача не одного года. Физкультура сегодня должна сделать в первую очередь качественный лед, чтобы он не был травмоопасным. Надо еще исходить из того, что сегодня на тех маленьких кортиках, которые стоят во дворах, в большинстве случаев просто катаются, то есть это просто катки, а не корты,рассказал Валерий Суров.

Часть ремонта, по словам Сурова, проводится на внебюджетные средства – ремонтируются борта, меняется сетка.

Корты у нас укомплектованы всем необходимым. Часть площадок мы не готовы сегодня на себя взять, ими должны заниматься управляющие компании,подчеркнул Суров.

В туристическом клубе «Азимут» создан отдел по обслуживанию хоккейных кортов, именно поэтому в этом году они взяли себе 13 спортивных объектов. Возможно, что для проведения ремонтных работ клубу будут выделяться деньги из городских средств.

Также чиновники администрации Нижнего Тагила планируют совершить объезд для проверки катков и кортов города.

Кроме уже работающих объектов, предстоящей зимой катки будут залиты по адресам:

Вагонка

ул. Зари, 45,

ул. Пихтовая, 12,

пр. Ленинградский, 103,

пр. Дзержинского, 49,

пр. Дзержинского, 63.

Центр

ул. Пархоменко, 122,

ул. Пархоменко, 125,

пр. Ленина, 32.

Тагилстрой, Рудник и Лебяжка

ул. Гвардейская, 48,

ул. Металлургов, 1а,

ул. Шмидта, 22,

ул. Лебяжинская, 16.

Выя и Красный камень

ул. Победы, 42,

ул. Красноармейская, 84,

ул. Аганичева, 24,

ул. Кузнецкого, 3.

ГГМ

ул. Дружинина, 65,

ул. Фотеево, 105б.

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