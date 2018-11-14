В Чечне «Россети» вернули свет в дома 100 тысяч жителей

Дмитрий Гвоздев (главный инженер холдинга) сообщил, что комплекс работ по подготовке Ачхой-Мартановского и Сунженского районов был успешно реализован и регион полностью готов для встречи осенне-зимнего периода. Таким образом было обеспечено надежное электроснабжение около 100 тысяч жителей этих районов, сообщает агентство 1prime.ru.