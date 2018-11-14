В Чечне «Россети» вернули свет в дома 100 тысяч жителей

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Сотрудники холдинга “Россети” своевременно произвели ремонт подстанции 110 кВ “Самашки” в Чечне, который был обязателен для успешной подготовки к зимнему периоду.
Дмитрий Гвоздев (главный инженер холдинга) сообщил, что комплекс работ по подготовке Ачхой-Мартановского и Сунженского районов был успешно реализован и регион полностью готов для встречи осенне-зимнего периода. Таким образом было обеспечено надежное электроснабжение около 100 тысяч жителей этих районов, сообщает агентство 1prime.ru.
Начало работ было положено 13 ноября в 10:12 по московскому времени по итогам технического контроля и при согласии правительства Чечни. На данный момент снабжение электричеством в полной мере возобновлено.
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