Юнармейцы поучаствовали во Всероссийском патриотическом флэшмобе «Катюша»
Во Владимирской области в День народного единства юнармейцы провели II региональный слет. В областной центр съехались более шестисот человек из двадцати районных штабов. В ряды Юнармии приняты пятьдесят новых участников.
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил о подписании указа о присвоении Владимирскому отделению Всероссийского патриотического движения «Юнармия» имени Дмитрия Пожарского. В настоящее время это отделение насчитывает свыше двух с половиной тысяч владимирских ребят, сообщает Newsnn.
Отмечается, что закрытие слета, на котором присутствовали около двух тысяч человек, состоялось на площади Победы, где юнармейцы поучаствовали во Всероссийском патриотическом флешмобе «Катюша». Таким образом, мероприятие было приурочено к предстоящему в 2020 году празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Акция была запущена 21 октября в Москве, после чего ее продолжили Краснодарский край, Вологодская и Калужская области, Камчатка и Дагестан.
Так, под легендарную «Катюшу» владимирские юнармейцы исполнили танец, объединивший и горожан. Владимирская область передала эстафету Владивостоку. В социальных сетях по хэштегу #КатюшаЮнармия можно следить за ходом патриотической акции. Региональные отделения, чьи фото и видеоматериалы наберут наибольшее количество пользовательских «лайков», получат награды от Главного штаба Юнармии.