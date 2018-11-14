Юнармейцы поучаствовали во Всероссийском патриотическом флэшмобе «Катюша»

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил о подписании указа о присвоении Владимирскому отделению Всероссийского патриотического движения «Юнармия» имени Дмитрия Пожарского. В настоящее время это отделение насчитывает свыше двух с половиной тысяч владимирских ребят, сообщает Newsnn.

Отмечается, что закрытие слета, на котором присутствовали около двух тысяч человек, состоялось на площади Победы, где юнармейцы поучаствовали во Всероссийском патриотическом флешмобе «Катюша». Таким образом, мероприятие было приурочено к предстоящему в 2020 году празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Акция была запущена 21 октября в Москве, после чего ее продолжили Краснодарский край, Вологодская и Калужская области, Камчатка и Дагестан.