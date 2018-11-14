Жительница Нижнего Тагила взыскала 31,8 тыс. рублей с хозяйки покусавшего её питбуля
Тагильчанка взыскала 31,8 тысячи рублей с хозяйки собаки, которая покусала её в октябре 2017 года.
В октябре 2017 года жительница Нижнего Тагила подверглась нападению собаки породы «американский питбуль» на улице Новострой. Хозяйка животных выгуливала двух своих собак без намордников, одна из них вырвалась, порвала пострадавшей перчатки и покусала кисть левой руки.
Женщина обратилась за медицинской помощью. Она находилась на лечении около двух недель.
В отношении хозяйки собаки было возбуждено административное производство. Также потерпевшая подала иск о возмещении материального вреда в размере 19,4 тысячи рублей, морального вреда – 50 тысяч рублей, а также компенсацию за разницу в зарплате за период вынужденного больничного отпуска – 8,2 тысячи рублей.
Суд рассмотрел материалы дела и частично удовлетворил требования истца. В пользу пострадавшей тагильчанки с ответчицы были взысканы 31,8 тысячи рублей, сообщает «Областная газета».