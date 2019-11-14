Департамент управления сетью Альфа-Банка возглавила Юлия Михайлова

Ранее Михайлова была партнером московского отделения Boston Consulting Group (ВCG). С 2012 по 2016 год она была в должности вице-президента, а также управляла продажами в розничной сети отделений и корпоративном канале; принимала активное участие в реализации проектов по развитию банковской сети. С 2000 по 2012 год была сотрудником компании McKinsey & Company в области банков и финансовых услуг.