Департамент управления сетью Альфа-Банка возглавила Юлия Михайлова
Сегодня, 14:22ОбществоФото: wikimedia.org
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Альфа-Банк назначил новую главу департамента управления сетью офисов. Ею стала Юлия Михайлова. Теперь она будет отвечать за формирование и реализацию долгосрочной стратегии развития сети банка.
Ранее Михайлова была партнером московского отделения Boston Consulting Group (ВCG). С 2012 по 2016 год она была в должности вице-президента, а также управляла продажами в розничной сети отделений и корпоративном канале; принимала активное участие в реализации проектов по развитию банковской сети. С 2000 по 2012 год была сотрудником компании McKinsey & Company в области банков и финансовых услуг.
В 2000 году Михайлова окончила МГУ имени Ломоносова с красным дипломом. После проходила курсы повышения квалификации в Стэнфордском университете и Массачусетском технологическом институте.
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