«Поднять заведение было трудно». Кафе в центре Тагила продают за 2,5 миллиона рублей

Продажа заведения осуществляется через агенство недвижимости «Бизнес клуб». Как утверждает продавец, в развитие заведения было вложено порядка 3,2 миллионов рублей, а помещение находится в долгосрочной аренде.

Собственник рассказал, что поднять заведение было трудно, но сейчас всё поставлено на поток и приносит прибыль. Я сам там иногда обедаю — достаточно вкусно. А продают потому, что у собственника есть планы на развитие в Екатеринбурге,заявил представитель «Бизнес Клуба» Олег Рохлин TagilCity.ru.