«Поднять заведение было трудно». Кафе в центре Тагила продают за 2,5 миллиона рублей
Сегодня, 16:14ОбществоФото: соцсети ресторана "Вкус Улиц"
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Объявление о продаже ресторана «Вкус улиц» в Нижнем Тагиле появилось 8 ноября на сайте «Авито». Ресторан предлагают купить за 2,5 миллиона рублей. В объявлении указано, что продажа срочная, а цена снижена.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Продажа заведения осуществляется через агенство недвижимости «Бизнес клуб». Как утверждает продавец, в развитие заведения было вложено порядка 3,2 миллионов рублей, а помещение находится в долгосрочной аренде.
Собственник рассказал, что поднять заведение было трудно, но сейчас всё поставлено на поток и приносит прибыль. Я сам там иногда обедаю — достаточно вкусно. А продают потому, что у собственника есть планы на развитие в Екатеринбурге,заявил представитель «Бизнес Клуба» Олег Рохлин TagilCity.ru.
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Кафк «Вкус улиц» находится в центре города на проспекте Ленина. Заведение было открыто в 2018 году по франшизе.
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