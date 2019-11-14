Прокуратура Екатеринбурга проверит работы подрядчиков по благоустройству улиц

Согласно публикациям, организации, которые выполняют работы на проспекте Ленина, улице Малышева и в сквере за театром оперы и балета, отстают от графика работ, срывая тем самым муниципальные контракты.

В ходе проверки прокуратура даст оценку выполнению со стороны подрядчика требований безопасности при работах, а также их своевременности. МКУ «Городское благоустройство», как муниципального заказчика, проверят — какие меры предприняты для недопущения срывов сроков выполнения работ.