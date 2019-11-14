Прокуратура Екатеринбурга проверит работы подрядчиков по благоустройству улиц
Сегодня, 18:02ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге прокуратура проверит сообщения в СМИ о нарушениях со стороны подрядчиков при работах по благоустройству города, сообщает пресс-служба ведомства.
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Согласно публикациям, организации, которые выполняют работы на проспекте Ленина, улице Малышева и в сквере за театром оперы и балета, отстают от графика работ, срывая тем самым муниципальные контракты.
В ходе проверки прокуратура даст оценку выполнению со стороны подрядчика требований безопасности при работах, а также их своевременности. МКУ «Городское благоустройство», как муниципального заказчика, проверят — какие меры предприняты для недопущения срывов сроков выполнения работ.
Также ведомство проверит сообщение о травмировании женщины на участке, где проводится благоустройство.
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