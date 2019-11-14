Свердловчанин предстанет перед судом за убийство, совершенное 26 лет назад

16 августа 1993 года мужчина, находясь в компании своего знакомого, под влиянием алкоголя вступил с ним в конфликт, завязалась драка. Мужчин попыталась разнять мать знакомого. Обвиняемый нанес женщине несколько проникающих ножевых ранений в область грудной клетки, в результате обильной кровопотери женщина скончалась.

Затем мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами, а затем — несколько ножевых ранений различных частей тела. Сын погибшей женщины также скончался на месте от обильной кровопотери.