Свердловчанин предстанет перед судом за убийство, совершенное 26 лет назад
Сегодня, 11:12ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В отношении жителя поселка Верхние Серги Свердловской области утверждено обвинительное заключение по статье 102 УК РФСФР (умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах). Преступление было совершено 26 лет назад, сообщает надзорное ведомство.
16 августа 1993 года мужчина, находясь в компании своего знакомого, под влиянием алкоголя вступил с ним в конфликт, завязалась драка. Мужчин попыталась разнять мать знакомого. Обвиняемый нанес женщине несколько проникающих ножевых ранений в область грудной клетки, в результате обильной кровопотери женщина скончалась.
Затем мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами, а затем — несколько ножевых ранений различных частей тела. Сын погибшей женщины также скончался на месте от обильной кровопотери.
После совершения преступления мужчина скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Через 26 лет его удалось задержать в Анапе. В связи с этим было возобновлено предварительное следствие. Уголовное дело передано в суд.
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