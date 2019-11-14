В Екатеринбурге УК выплатит 90 тысяч рублей за несвоевременную уборку снега с крыш

Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилфонда, снег должен счищаться своевременно, а сосульки не должны превышать 30 сантиметров в длину. Управляющая компания данные правила не соблюдала.

Инцидент произошел два года назад, в феврале 2017, на улице Вайнера.

Молодой человек припарковал под окнами автомобиль Volkswagen. Через несколько часов он вернулся к машине и обнаружил, что на крышу упала глыба льда. Он подал иск в суд на УК с требованием выплатить компенсацию в размере 177,7 тысяч рублей.

Однако суд усмотрел в действиях истца неосторожность, потому что он не заметил предупреждающее объявление и поставил автомобиль на парковку. Тем самым он подверг его опасности.