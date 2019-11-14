В Нижнем Тагиле 13 новостроек поставили в очередь на капитальный ремонт
Сегодня, 15:03ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле 13 домов, построенных с 2014 по 2016 годы, были внесены в перечень домов, для которых откроют накопительные счета для проведения капитального ремонта. Соответствующее постановление подписано главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым 12 ноября.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации с официального сайта Фонда капитальных работ, ремонт этих домов запланирован на 2042–2044 годы.
Дома, вошедшие в перечень:
- улица Горняка, дом 7 и 9
- улица Красногвардейская, дом 45А
- улица Оплетина, дом 14, корпус 1,2,3
- улица Ульяновская, дом 18, 20 и 22
- улица Учительская, дом 18
- улица Чернышевского, дом 14 и дом 16
- шоссе Черноисточинское, дом 19А
Направить постановление в ФКР Владислав Пинаев поручил Управлению ЖКХ.
Напомним, в 2019 году в Нижнем Тагиле запланирован капитальный ремонт 45 домов. По данным на август, 19 домов полностью отремонтированы, 10 из них сданы по актам приёмочной комиссии. Согласно плану, все работы необходимо завершить до начала декабря.
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