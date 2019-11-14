В Нижнем Тагиле 13 новостроек поставили в очередь на капитальный ремонт

По информации с официального сайта Фонда капитальных работ, ремонт этих домов запланирован на 2042–2044 годы.

Напомним, в 2019 году в Нижнем Тагиле запланирован капитальный ремонт 45 домов. По данным на август, 19 домов полностью отремонтированы, 10 из них сданы по актам приёмочной комиссии. Согласно плану, все работы необходимо завершить до начала декабря.