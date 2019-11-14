В Нижнем Тагиле в 2019 году отловили 1043 бродячих собак

С начала 2019 года в городе отловили 1043 бездомных собак. За это время были потрачены 5,3 млн рублей из выделенных на отлов животных 8,2 млн рублей. В этом году поступило 725 обращений по отлову собак. Об этом рассказал замначальника профильного управления мэрии Игорь Комаров. Также он напомнил, что в Нижнем Тагиле нет передержки, и собак отправляют на передержку в Артемовский.

Игорь Комаров напомнил, что администрация не может выделять средства на усыпление животных. Ловить собак можно лишь при помощи специальных ловушек, без использования лекарственных препаратов, использовавшихся ранее.

С 2020 года полугодовой передержки животных уже не будет, собаки будут проходить ветеринарный контроль, стерилизацию, чипирование и выпускаться в том же районе, где их отловили, при видеофиксации. Лишь через 5-7 лет тагильчане смогут заметить уменьшение числа бездомных собак.