В Нижнем Тагиле в 2019 году отловили 1043 бродячих собак
14 ноября в Нижнем Тагиле прошла думская комиссия по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, на которой обсуждался вопрос отлова бездомных собак, пишет АН «Между строк».
С начала 2019 года в городе отловили 1043 бездомных собак. За это время были потрачены 5,3 млн рублей из выделенных на отлов животных 8,2 млн рублей. В этом году поступило 725 обращений по отлову собак. Об этом рассказал замначальника профильного управления мэрии Игорь Комаров. Также он напомнил, что в Нижнем Тагиле нет передержки, и собак отправляют на передержку в Артемовский.
Игорь Комаров напомнил, что администрация не может выделять средства на усыпление животных. Ловить собак можно лишь при помощи специальных ловушек, без использования лекарственных препаратов, использовавшихся ранее.
С 2020 года полугодовой передержки животных уже не будет, собаки будут проходить ветеринарный контроль, стерилизацию, чипирование и выпускаться в том же районе, где их отловили, при видеофиксации. Лишь через 5-7 лет тагильчане смогут заметить уменьшение числа бездомных собак.
Напомним, что с 2020 года в силу ступит федеральный закон об ответственном обращении с животными. В Заксобрании региона разработали проект, согласно которому муниципалитеты наделяются полномочиями в этой сфере.