В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» для пользователей такси и каршеринга
Сегодня, 22:09ОбществоФото: pixabay.com
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Потребителям предлагается обратиться на «горячую линию» и получить консультацию по вопросам правил оказания транспортных услуг, защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Продлится «горячая линия» до 25 ноября. Она организована Нижнетагильским отделом Роспотребназора и филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
Обратиться за консультацией могут жители Нижнего Тагила, Верхней Салды и Невьянска по телефонам 8 (3435) 41-83-62, 41-82-10.
Для граждан Нижнего Тагила открыт консультационный пункт, куда они могут обратиться лично. Работает он по адресу: улица Карла Маркса 29 с 8:30 до 17:00. Также пункты открыты в Верхней Салде по улице Энгельса, 46 (по вторникам с 9:30 до 14:30) и в Невьянске по улице Мартьянова, 29 (с 9:30 до 14:00).
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