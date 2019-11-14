В Нижнем Тагиле заработала «горячая линия» для пользователей такси и каршеринга

Для граждан Нижнего Тагила открыт консультационный пункт, куда они могут обратиться лично. Работает он по адресу: улица Карла Маркса 29 с 8:30 до 17:00. Также пункты открыты в Верхней Салде по улице Энгельса, 46 (по вторникам с 9:30 до 14:30) и в Невьянске по улице Мартьянова, 29 (с 9:30 до 14:00).