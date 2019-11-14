В Свердловской области разваливающийся дом «отремонтировали» скотчем

Дом находится на улице Победы, двухэтажное здание построено в 1950 году, его капитальный ремонт запланирован на 2044 год. Как рассказали местные жители, в 2010 году здание ремонтировали – заменили шифер на крыше и покрасили фасад. В 2015 году по дому пошли трещины, достигающие 2-3 сантиметров. Жильцы дома сообщили, что в двух метрах от угла здания находится колодец, вода размывает почву. Дом построен без фундамента. Вместо ремонта управляющая компания заклеила трещины в стенах скотчем.