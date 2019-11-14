Юные тагильские балерины стали номинантами международной премии
Сегодня, 13:21ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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Студия «GRAND» Дзержинского дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле стала номинантом международной премии в области искусства и культуры, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Конкурс состоится в Москве в конце ноября. Премию получают талантливые дети и их преподаватели за заслуги в области культуры и искусства. Принять участие могут только коллективы, ставшие лауреатами различных конкурсов. Юные тагильчанки одержали победу на международном конкурсе-фестивале в Казане в этом году.
В балетной студии «GRAND» занимаются тагильчанки в возрасте от семи до девяти лет. Руководителями являются Наргиза Иванова и Тамара Малыгина.
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