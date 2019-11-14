Юные тагильские балерины стали номинантами международной премии

Конкурс состоится в Москве в конце ноября. Премию получают талантливые дети и их преподаватели за заслуги в области культуры и искусства. Принять участие могут только коллективы, ставшие лауреатами различных конкурсов. Юные тагильчанки одержали победу на международном конкурсе-фестивале в Казане в этом году.