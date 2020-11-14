Астрологи рассказали каким знакам зодиака следует приготовить шашлык 15 ноября

Весы

Сложный день. На работе не предвидится проблем, получится выполнить все задачи в срок, но не ждите карьерных успехов. Вам может понадобиться поддержка. Почувствуется желание выговориться и рассказать о своих проблемах. Поделитесь с близкими и родными своим состоянием. Займитесь покупками, чтобы отвлечься. Порадуйте себя неожиданным незапланированным приобретением. В отношениях обстоятельства могут склонить вас к изменению своего мнения. Не следует этому препятствовать. Наверняка, эти перемены пойдут на пользу союзу.