«Депутат-растлитель» и отрезанное ухо. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге полицейские штурмом взяли троих подозреваемых в грабеже, который произошел 12 ноября на Уралмаше. Правоохранителей вызвала соседка с сообщением о драке. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили в квартире мужчину с сотрясением мозга. У потерпевшего было отрезано ухо, а из квартиры пропали телевизор и сотовый телефон. Выяснилось, что нападавшими являются собутыльники соседки по квартире, которые решили «выяснить отношения» находясь в состоянии опьянения. Подозреваемых задержали в квартире, расположение которой установили благодаря свидетельским показаниям. Проникнуть в квартиру через дверь не удалось — она была залита монтажной пеной и правоохранителям пришлось лезть через оконный проем.