«Депутат-растлитель» и отрезанное ухо. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 14 ноября.

В Свердловской области арестовали депутата от партии «Единая Россия» Владимира Барыкина. Он был задержан в селе Байкалово, где имеет собственную фирму «Экспресс». В пресс-службе партии сообщили, что согласно уставу, на момент проведения следствия членство в партии прекращается. Отмечается, что Барыкину вменяют растление 15-летней, совершенное в начале 2019 года, однако следствие началось только сейчас. Свердловского депутата арестовали по подозрению в растлении школьницы В Екатеринбурге полицейские штурмом взяли троих подозреваемых в грабеже, который произошел 12 ноября на Уралмаше. Правоохранителей вызвала соседка с сообщением о драке. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили в квартире мужчину с сотрясением мозга. У потерпевшего было отрезано ухо, а из квартиры пропали телевизор и сотовый телефон. Выяснилось, что нападавшими являются собутыльники соседки по квартире, которые решили «выяснить отношения» находясь в состоянии опьянения. Подозреваемых задержали в квартире, расположение которой установили благодаря свидетельским показаниям. Проникнуть в квартиру через дверь не удалось — она была залита монтажной пеной и правоохранителям пришлось лезть через оконный проем. Отрезали ухо. На Урале подозреваемую в ограблении группировку взяли штурмом На 86 году жизни скончался народный артист СССР Армен Джигарханян. О трагедии размещена запись в соцсети «Вконтакте» на странице «Театр Армена Джигарханяна». В сообщении коллеги выразили скорбь по художественному руководителю культурного заведения. Скончался актер Армен Джигарханян В социальных сетях распространилось сообщение, в котором говорится, что в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила не принимают пациентов с COVID-19. Кроме того, на бумаге написано, что тем у кого пропали запах и вкус не могут помочь, им необходимо подождать две-три недели. В пресс-службе медицинского учреждения опровергли данную информацию и добавили, что прием для коронавирусного тестирования ведется в прежнем режиме. В ЦГБ №1 не берут анализы на COVID-19: тагильчан пугают новым фейком

