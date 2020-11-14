На Урале умирающего лебедя спасли радиоуправляемой машинкой

Пожарные не предприняли никаких попыток спасти птицу и тогда один из присутствующих захотел запустить дрон, чтобы подогнать животное ближе к людям и поймать. Но это также было запрещено сотрудниками. Тогда мужчина достал машинку на радиоуправлении и с помощью нее подогнал лебедя ближе к берегу. Здесь, уже с помощью пожарных, на птицу накинули сеть и поймали.