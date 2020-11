На Урале умирающего лебедя спасли радиоуправляемой машинкой

В Каменске-Уральском спасли замерзающего лебедя. Для этого применили машинку на пульте управления.

Как сообщает E1, местные жители собрались на лодочной станции и намеревались спуститься на ледовое покрытие, чтобы спасти лебедя, который замерзал. Сотрудники МЧС не дали выйти на лед. Угрожали вызвать полицию, которая выпишет штраф, рассказала одна из очевидиц произошедшего. Пожарные не предприняли никаких попыток спасти птицу и тогда один из присутствующих захотел запустить дрон, чтобы подогнать животное ближе к людям и поймать. Но это также было запрещено сотрудниками. Тогда мужчина достал машинку на радиоуправлении и с помощью нее подогнал лебедя ближе к берегу. Здесь, уже с помощью пожарных, на птицу накинули сеть и поймали. В пресс-службе МЧС сообщили, что людям запрещалось выходить на лед так как его толщина составляла всего один-два сантиметра. Напомним, с начала октября в Свердловской области провалились под лед пять человек. Трое из них погибли. Двоих удалось спасти. МЧС призывает жителей к соблюдению мер безопасности и напоминает, что на лед можно выходить только если его толщина превышает 10 сантиметров. С начала октября в Свердловской области пять человек провалились под лед

