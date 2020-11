Новый полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев перевозит своего пресс-секретаря Ольгу Фролову из Москвы работать в Екатеринбург. Об этом женщина сообщила на своей личной странице в Instargam.

Беру курс на Екатеринбург. Все только начинается!сообщила Фролова. Также помощница экс-министра рассказала, что у нее было много планов по работе, которые пришлось отменить. Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке полпреда Николая Цуканова, а на его место назначил министра строительство и ЖКХ Владимира Якушева, а накануне Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели первую рабочую встречу. Новый полпред Президента РФ в УрФО встретился с губернатором Свердловской области

