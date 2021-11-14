Донор крови для заморенного голодом кота разыскивается зоозащитниками в Екатеринбурге

Хозяева держали молодого кота на балконе без еды и воды, соседи пытались кормить животное, скидывая ему еду. Изможденного кота пришлось самостоятельно снять с балкона и доставить в клинику, теперь ему требуется донор крови.

Хозяева кота, который оказался на балконе без еды и питья, со слов соседей, злоупотребляли алкоголем, до них несколько дней не могли достучаться, сообщает E1 со ссылкой на зоозащитников из Екатеринбурга. Заявление в полицию пока не подали, но участковому об этом случае известно,рассказала изданию зоозащитница. В клинике, куда был доставлен изможденный кот, E1 подтвердили, что для лечения животного требуется донорская кровь группы А. Напомним, в начале ноября текущего года уралец выкинул из окна свою собаку в Екатеринбурге. Соседи отвезли животное в клинику, но в результате множественных травм собаку пришлось усыпить. Сводка происшествий за 3 ноября в Свердловской области

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