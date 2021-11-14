Погибший десантник и девочка-каратистка: жизнь уральской провинции за последние сутки

Нынешний этап станет едва ли не уникальным в наше «коронавирусное» время: ребята с 7 по 11 классы будут показываться свои знания по 25 предметам не в онлайн режиме, а в стенах школьных кабинетов. В начале 2022 года победители муниципального тура выступят «на области».