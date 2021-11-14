Смерть казачьего атамана и аномальные холода. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня произошло очень много ДТП на дорогах Свердловской области. Для желающих вакцинироваться поставлена вакцина «Спутник Лайт». А хозяева-алкоголики забыли про кота на балконе, который просидел на холоде несколько дней. Самые важные новости региона за 14 ноября — в итогах TagilCity.ru.

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