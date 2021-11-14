Смерть казачьего атамана и аномальные холода. Итоги дня в Свердловской области

Несколько недель в регионе была нехватка вакцины «Спутник лайт», так как после введения QR-кодов многие «ринулись» прививаться от коронавируса. Сейчас ежедневно 15-20 тысяч свердловчан вакцинируются от инфекции. Из федерального Минздрава Свердловская область получила 81 тысячу доз вакцины «Спутник лайт» и 39 тысяч доз «Спутника V». Правда неизвестно, насколько долго будет сохраняться правило, что чем больше вакцины, тем больше привившихся.
Глава Уральского казачьего добровольческого корпуса Игорь Горбунов скончался в Екатеринбурге. Летом ему исполнилось 58 лет. Его кончина связана с заболеванием ЖКТ. Родственники отзываются об Игоре Горбунове как об ответственном, добром и заботливом человеке. Он руководил казаками, которые помогают полиции в патрулировании и занимаются общественной деятельностью.
Синоптики прогнозируют аномальные холода до -20 градусов, которые начнутся уже с 15 ноября. Дневные и ночные температуры будут ниже обычной нормы. Кроме того, ожидается северный ветер и по-настоящему зимняя погода.
О чем только думают дети, которые отправляются в гости к знакомым, не предупредив родителей! 9-летняя девочка в Екатеринбурге после прогулки отправилась к своей подруге, никому не сказав об этом. Родители забили тревогу и подали заявление в полицию, школьницу искали и волонтеры. Пропащая нашлась, теперь семью проверяют сотрудники ПДН.
Хозяева-алкоголики из Екатеринбурга забыли о коте, которого они закрыли на балконе. Животное просидело там несколько дней без еды и воды, его пытались подкармливать неравнодушные соседи. В итоге изможденного кота достали и отвезли в ветеринарную клинику, теперь ему требуется донорская кровь.
Также сегодня произошло много дорожно-транспортных происшествий. О чрезвычайных происшествиях за 14 ноября читайте в отдельной подборке от TagilCity.ru.