Заявившая об изнасиловании вебкам модель из Екатеринбурга пожаловалась на здоровье

Заявившая об изнасиловании вебкам модель из Екатеринбурга пожаловалась на здоровье
Заявившая об изнасиловании вебкам модель из Екатеринбурга пожаловалась на здоровье
Сегодня, 19:26ОбществоФото: 1МI
Студентка из Екатеринбурга Алина Гаршина, заявившая ранее об изнасиловании, рассказала своим подписчикам в соцсети об ухудшении здоровья.

Сейчас я уже не одна, уехала в безопасное место. Прошлым вечером я, читая новости и форумы, начала задыхаться. Физически. По-настоящему, воздух не шел. Всегда думала, что это блажь, и все эти панические атаки для слабаков,поделились новостями о своем самочувствие вебкам модель эротических сайтов Алина Гаршина.

Девушка также рассказала, что многие из ее знакомых прекратили с ней общение после всего, что с ней произошло с момента, когда она заявила о якобы изнасиловании в парке имени Павлика Морозова в Екатеринбурге.

Напомним, студентка Алина Гаршина рассказала о якобы изнасиловании 31 октября текущего года в Екатеринбурге. Через некоторое время выяснилось, что девушка работает вебкам моделью на эротических ресурсах. Также в сети появилось видео, на котором Гаршина без принуждения и с мороженным в руках заходит в гостиницу с предполагаемым насильником.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
здоровьепострадавшаяобвиненияЕкатеринбургсексуальное насилие
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы