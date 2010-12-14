Активист из Ревды готовит новую «диверсию» в адрес Путина

«Я тот Клюкин, которого во время вашего визита в Первоуральск арестовалии, продержав 5 часов, отпустили, не объяснившись и не извинившись, тотсамый, который добивается соблюдения Конституции РФ в конкретно взятомгороде, тот, кто хочет заставить чиновников думать о людях, а не осверхприбылях!», - начинает свое обращение к премьеру экозащитник.

Во время визита Путина в Первоуральск в ноябре активисты, в том числеАлександр Клюкин,намеревались устроить акцию протеста против открытиянового производства на ПНТЗ. В ходе акции прохожим должны были раздатьчерные шары, символизирующие протест, чтобы они одновременно запустилиих в небо.