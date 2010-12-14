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Мальчик, больной диабетом, все-таки поедет на Кремлевскую елку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мальчик, больной диабетом, все-таки поедет на Кремлевскую елку

14 декабря 2010, 09:36ОбществоОльга
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