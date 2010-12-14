Мальчик, больной диабетом, все-таки поедет на Кремлевскую елку
14 декабря 2010, 09:36ОбществоОльга
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Прокуратура Свердловской области добилась включения 12-летнего Даниила Карпенко в список детей, которые посетят кремлевскую елку.
Мальчик должен был поехать на Кремлевскую елку 26 декабря, но чиновникиобластного министерства общего и профессионального образования исключилиего имя из списка. При этом чиновники сослались на то, что присутствиедетей с хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, накремлевской елке запрещено.
Родители обратились в СМИ, и история получила широкий общественныйрезонанс. После этого министр образования Свердловской области СергейЧерепанов заявил, что «ребенку не отказывали в поездке на праздник: речьшла лишь о том, каким образом отправить его в Москву», сообщает РИАНовости.
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