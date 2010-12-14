Мальчик, больной диабетом, все-таки поедет на Кремлевскую елку

Мальчик должен был поехать на Кремлевскую елку 26 декабря, но чиновникиобластного министерства общего и профессионального образования исключилиего имя из списка. При этом чиновники сослались на то, что присутствиедетей с хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, накремлевской елке запрещено.