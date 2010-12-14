Младенец как игрушка. Шокирующая история произошла накануне в Нижнем Тагиле в поселке Сухоложский

Это произошло вечером 12-го декабря. Мать малышки обратилась в милицию только следующим утром. Ребенка начали искать. Подключили городские СМИ. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, примерно в 18 часов по телефону 02 позвонила сотрудница магазина Эолис на Садовой и сообщила, что видела похожих девушку и ребенка, которые направились в сторону улицы Октябрьской революции. В район были стянуты наряды ППС и у дома 44 девушку с младенцем задержали. Причем, 16-тилетня Татьяна, которая всем представлялась как Катя Белова, была удивлена таким вниманием сотрудников правоохранительных органов: она, якобы, предупредила родителей Карины, что ночь проведет у подруги на Циолковского. Впрочем, вся история очень запутанная.