Младенец как игрушка. Шокирующая история произошла накануне в Нижнем Тагиле в поселке Сухоложский
Малознакомая 16-тилетняя девушка, прожившая в чужой семье несколько дней, вывела погулять 7-мимесячную Карину и пропала вместе с ребенком.
Это произошло вечером 12-го декабря. Мать малышки обратилась в милицию только следующим утром. Ребенка начали искать. Подключили городские СМИ. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, примерно в 18 часов по телефону 02 позвонила сотрудница магазина Эолис на Садовой и сообщила, что видела похожих девушку и ребенка, которые направились в сторону улицы Октябрьской революции. В район были стянуты наряды ППС и у дома 44 девушку с младенцем задержали. Причем, 16-тилетня Татьяна, которая всем представлялась как Катя Белова, была удивлена таким вниманием сотрудников правоохранительных органов: она, якобы, предупредила родителей Карины, что ночь проведет у подруги на Циолковского. Впрочем, вся история очень запутанная.
Как отметил заместитель руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Евгений Новиков, семья 7-мимесячной Карины неблагополучная. Малышка воспитывалась в антисанитарных условиях, у ребенка практически нет игрушек. Зато ею как игрушкой могла пользоваться малознакомая няня. Сейчас родителям грозит штраф за жестокое обращение с детьми и лишение родительских прав не только в отношении 7-мимесячной Карины, но и ее 4-хлетней сестры. Найденная девочка сейчас находится в больнице.
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