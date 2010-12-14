Молодые актеры театра кукол Нижнего Тагила приняты в ряды Союза театральных деятелей России
14 декабря 2010, 18:28ОбществоАнка
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Олег Солодухин, Татьяна Мингалева и Роман Брилев теперь по праву могут называть себя первоклассными актерами.
Накануне в Екатеринбурге прошло собрание Союза, на которое собралась театральная элита Свердловской области. Чтобы стать членом СТД, необходимо проработать не менее пяти лет в театре и постоянно совершенствовать свое мастерство, рассказал корреспонлентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» актер нижнетагильского театра кукол Олег Солодухин. Для каждого актера получение членского билета СТД – это победа. Для Олега Солодухина - очередная ступень в карьере.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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