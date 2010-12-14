На индивидуальное строительство теперь могут направить материнский капитал жители Нижнего Тагила

Как отметили в Управлении Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле и Пригородном районе средства материнского капитала отныне можно потратить на строительство или реконструкцию жилого помещения без привлечения организации-подрядчика, а также на компенсацию затрат на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства.

Новые правила начали действовать накануне. С соответствующим заявлением владельцы сертификатов могут обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда спустя три года с момента рождения второго или последующего ребенка. Через 2 месяца после одобрения заявки сумма, не превышающая 50% размера средств материнского капитала, будет перечислена на счет. Остальное заявитель получит через полгода. Все детали можно уточнить на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе «Материнский капитал», либо по телефону в Нижнем Тагиле 48-12-81.