На Украине можно заказать собутыльника на дом

Стоимость услуги составляет от 100 до 150 гривен за вечер (примерно 390 - 580 рублей) в зависимости от пожеланий клиента. Так, например, желающие могут позвать в гости как собутыльника без особых талантов, так и компаньона, специализирующегося на рассказывании анекдотов или игре на гитаре. Спиртные напитки и закуски должен оплачивать заказчик.