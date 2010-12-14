На Украине можно заказать собутыльника на дом
14 декабря 2010, 17:40ОбществоАнка
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Жители украинского Днепродзержинска теперь могут заказать собутыльника на дом, сообщает ИА «Новый мост».
Стоимость услуги составляет от 100 до 150 гривен за вечер (примерно 390 - 580 рублей) в зависимости от пожеланий клиента. Так, например, желающие могут позвать в гости как собутыльника без особых талантов, так и компаньона, специализирующегося на рассказывании анекдотов или игре на гитаре. Спиртные напитки и закуски должен оплачивать заказчик.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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