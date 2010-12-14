Новогодняя ёлка на Театральной площади станет пушистой уже завтра
14 декабря 2010, 12:58Общество
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В пятницу на Театральной площади была установлена главная новогодняя елка Нижнего Тагила.
Первоначально ёлка выглядела не лучшим образом. Но сейчас ее украшаютветками– для этой цели на площадь привезли два десятка маленькихёлочек. К концу завтрашнего дня она станет пушистой, сообщилиспециалисты, оформляющие елку.
Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации, рабочие ужезанялись сооружением ледяного короба, а специалисты приступили к монтажуэлектрогирлянд. Ее украсят двадцатью тремя тысячами лампочек и гирлянд. В этом году впервые будет применена новая электроннаясистема управления ёлочными гирляндами.
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