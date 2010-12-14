Новый USB – модем от компании МОТИВ: когда продолжение лучше классики
13 декабря 2010 года в Офисах продаж и обслуживания компании МОТИВ в Екатеринбурге и Свердловской области стартовали продажи нового USB-модема, обеспечивающего абонентам МОТИВ доступ к скоростному мобильному Интернету Hi G за счет улучшенной технологии передачи данных EDGE.
USB-модем комплектуется SIM-картой с тарифным планом «ДеWWWайс». Принципиальное отличие нового USB-модема отпредыдущей версии заключается в стоимости портативного устройства. Цена на модем сократилась почти в два раза и составляет теперь 800 рублей, 100 рублей их которыхзачисляются на баланс лицевого счета абонента.
Тарифный план «ДеWWWайс» также претерпел изменения. Ориентированный на потребности и сетевые привычки активных Интернет-пользователей, «ДеWWWайс» содержит 3 обновленные тарификации, которые отличаются размеромабонентской платы и стоимостью Мегабайта скачанного трафика. На тарификации «Старт» абонентская плата отсутствует, а стоимость 1 Мегабайта трафика составляет 2,50 рубля. На тарификациях«Комби» и «Супер» ежесуточнаяабонентская плата составляет 2 рубля и 6 рублей, при этом стоимость 1 МегабайтаИнтернет-трафика, по сравнению с предыдущей версией тарифа, сниженав полтора раза и составляет 1 рубль и 50 копеек соответственно.
Одним из преимуществ обновленного тарифного плана стала возможность подключения абонементов Интернет-трафика объемом 1500 Мб за 600 рублей, а 3000 Мб – за 890 рублей. Таким образом, при покупке абонемента самого крупного номинала стоимость 1 Мегабайта снижаетсядо 30 копеек.
«Благодаря новому USB-модему и усовершенствованной версии тарифа «ДеWWWайс» активные пользователи Интернета смогутс легкостью выходить в глобальную сетьи оптимизировать свои расходы на потребляемый Интернет-трафик, - отмечает Директор по маркетингу ТГ МОТИВ Екатерина Хворостова-Седова. – В рамках запуска USB-модема в Екатеринбурге и Свердловской области будет реализована рекламная кампания, которая призвана подчеркнуть преимущества прогрессивного мобильного Интернета от МОТИВ, получившего емкое и звучное название –Hi G. Высокая скорость и устойчивость подключенияобеспечивают абонентам легкую и оперативную работу в Сети.А простота и удобство пользования Интернетом через USB-модем отражаютсяв рекламном слогане: «Привет, Интернет!». Мы надеемся, что благодаря дальнейшему расширению зоны действия сети EDGE сказать заветные слова«Привет, Интернет!» совсем скоро сможет каждый житель Свердловской области, ведь уже сейчас мобильный Интернет Hi G от МОТИВ доступен более чем в 500 населенных пунктах региона, что составляет 75% территории Свердловской области».