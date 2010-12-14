Новый USB – модем от компании МОТИВ: когда продолжение лучше классики

USB-модем комплектуется SIM-картой с тарифным планом «ДеWWWайс». Принципиальное отличие нового USB-модема отпредыдущей версии заключается в стоимости портативного устройства. Цена на модем сократилась почти в два раза и составляет теперь 800 рублей, 100 рублей их которыхзачисляются на баланс лицевого счета абонента.

Тарифный план «ДеWWWайс» также претерпел изменения. Ориентированный на потребности и сетевые привычки активных Интернет-пользователей, «ДеWWWайс» содержит 3 обновленные тарификации, которые отличаются размеромабонентской платы и стоимостью Мегабайта скачанного трафика. На тарификации «Старт» абонентская плата отсутствует, а стоимость 1 Мегабайта трафика составляет 2,50 рубля. На тарификациях«Комби» и «Супер» ежесуточнаяабонентская плата составляет 2 рубля и 6 рублей, при этом стоимость 1 МегабайтаИнтернет-трафика, по сравнению с предыдущей версией тарифа, сниженав полтора раза и составляет 1 рубль и 50 копеек соответственно.

Одним из преимуществ обновленного тарифного плана стала возможность подключения абонементов Интернет-трафика объемом 1500 Мб за 600 рублей, а 3000 Мб – за 890 рублей. Таким образом, при покупке абонемента самого крупного номинала стоимость 1 Мегабайта снижаетсядо 30 копеек.