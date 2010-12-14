НТМК получил сертификат соответствия международному экологическому стандарту ISO 14001
ОАО «НТМК» (входит в «Евраз») получил Сертификат соответствия системы экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001. Сертификат выдан на срок до 2013 года.
Предварительно независимый аудит системы экологического менеджмента наНТМК провели специалисты компании «TÜV International RUS» (филиалмеждународного концерна «TÜV Rheinland Group» (Германия). В зонуаккредитациибыли включены прокатное и сталеплавильное производства, атакже цех рельсовых скреплений Нижнесалдинского металлургического завода(НСМЗ).
Как рассказал начальник управления природной среды НТМК Сергей Пермяков,аудит проводился в течение двух месяцев.
Экологи НТМК ежегодно реализуют программу мероприятий, направленную наснижение вредного воздействия на окружающую среду.
В результате постоянно проводимой модернизации за 10 лет НТМК сократилколичество валовых выбросов в 4,5 раза и со стороны министерстваприродных ресурсов Свердловской области получил положительную оценкуприродоохранной деятельности.
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