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НТМК получил сертификат соответствия международному экологическому стандарту ISO 14001
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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НТМК получил сертификат соответствия международному экологическому стандарту ISO 14001

14 декабря 2010, 14:08Общество
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