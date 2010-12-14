НТМК получил сертификат соответствия международному экологическому стандарту ISO 14001

Предварительно независимый аудит системы экологического менеджмента наНТМК провели специалисты компании «TÜV International RUS» (филиалмеждународного концерна «TÜV Rheinland Group» (Германия). В зонуаккредитациибыли включены прокатное и сталеплавильное производства, атакже цех рельсовых скреплений Нижнесалдинского металлургического завода(НСМЗ).

Как рассказал начальник управления природной среды НТМК Сергей Пермяков,аудит проводился в течение двух месяцев.

В результате постоянно проводимой модернизации за 10 лет НТМК сократилколичество валовых выбросов в 4,5 раза и со стороны министерстваприродных ресурсов Свердловской области получил положительную оценкуприродоохранной деятельности.