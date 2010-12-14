Российские регионы решили заработать на своем имидже
14 декабря 2010, 18:04ОбществоАнка
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Ряд российских регионов, в том числе Ульяновская и Омская области, Алтайский край и Бурятия, решили улучшить собственный имидж и для этого обратились к специализированным компаниям.
Таким образом, регионы надеются привлечь инвесторов, пишет газета «РБК daily». По данным издания, группа компаний Stas Marketing Partners разработала проект для Ульяновска на основе соцопросов местных жителей. Треть опрошенных считают Ульяновск в первую очередь авиационной столицей России, что и легло в основу пятилетней программы развития бренда города. В последнее время наиболее известным подобным проектом стала разработка бренда Перми, которой занимался дизайнер Артемий Лебедев. Помимо логотипа в виде большой красной буквы «П», придуманного Лебедевым, город позднее получил собственный шрифт, получивший название «Пермиан».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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