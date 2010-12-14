Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле переходит на работу в четыре смены

Как отмечает пресс-служба предприятия, с переходом на работу в 4 смены будет выполнена стратегическая задача - беспрерывная работа вагоносборочного производства, которая позволит удовлетворить спрос заказчиков продукции, высокий уровень которого определен вплоть до 2014 года. Чтобы обеспечить работу предприятия в 4 смены потребуются больше работников вагоносборочного производства. Частично эта задача будет решена за счет перевода рабочих из механосборочного производства, частично – за счет набора новых кадров, отмечают на УВЗ.