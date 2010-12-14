В 2012 году уникальные Ё-мобили поступят в продажу
Вчера состоялась презентация «народного автомобиля» под маркой «Ё». Новый автомобиль представил олигарх Михаил Прохоров.
Как заявил Прохоров, такого автомобиля еще не разрабатывал никто в мире.Двигатель будет потреблять два вида топлива - бензин и газ метан. Метан- это возобновляемый источник энергии. Таким образом, использованиеэтого газа добавляет автомобилю экологичности, пишет «Российскаягазета».
В машине нет коробки передач. На консоли рычажок с двумя стрелками,выбираете нужное направление движения и жмете на газ.
Как отмечает «Российская газета», «Ё-мобиль» оснащен электроникой. Избанальных - круиз-контроль, ABS, система стабилизации,мультифункциональный руль, система навигации ГЛОНАСС и GPS. Ко всемуэтому добавляется мультимедийная система, в которую включены Интернет 4Gи даже мобильный телефон. И это не опции - это стандартноеоборудование. Причем телефон для этого автомобиля будет выпущенспециальный и называться он будет «Ё-фон». Именно с телефона машинаоткрывается и заводится. Для этого не надо набирать какой-то номер,просто система управления автомобилем встроена в телефон.
По словам Прохорова, все делается на частные деньги. Предполагается, чтов 2012 году с конвейера сойдут первые авто.