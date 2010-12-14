В Нижнем Тагиле подвели итоги работы«горячей линии» по вопросам ВИЧ/СПИД
14 декабря 2010, 10:14Общество
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С 1 по 8 декабря в Нижнем Тагиле работала «горячая линия» по вопросам ВИЧ/СПИД.
По телефону горожан консультировала врач нижнетагильского филиалаСвердловского областного центра по профилактике и лечению ВИЧ–инфекцииОльга Кочеткова. Она ответила на 46 обращений тагильчан в возрасте от 18до 39 лет, сообщает пресс-служба управления здравоохранения.
Чаще всего горожане задавали следующие вопросы: как происходит заражениеВИЧ, как можно обезопасить себя, где пройти бесплатное обследование икак узнать, заражен ли твой партнер ВИЧ-инфекцией. Каждый обратившийсяполучил полноценную консультацию.
Как отмечают специалтсьты управление здравоохранения, в Свердловскойобласти заболеваемость и распространенность ВИЧ-инфекции в 2,7 разапревышает среднероссийские показатели.
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