В Нижнем Тагиле подвели итоги работы«горячей линии» по вопросам ВИЧ/СПИД

По телефону горожан консультировала врач нижнетагильского филиалаСвердловского областного центра по профилактике и лечению ВИЧ–инфекцииОльга Кочеткова. Она ответила на 46 обращений тагильчан в возрасте от 18до 39 лет, сообщает пресс-служба управления здравоохранения.

Чаще всего горожане задавали следующие вопросы: как происходит заражениеВИЧ, как можно обезопасить себя, где пройти бесплатное обследование икак узнать, заражен ли твой партнер ВИЧ-инфекцией. Каждый обратившийсяполучил полноценную консультацию.

Как отмечают специалтсьты управление здравоохранения, в Свердловскойобласти заболеваемость и распространенность ВИЧ-инфекции в 2,7 разапревышает среднероссийские показатели.