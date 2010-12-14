В России появится партия со страшным названием
14 декабря 2010, 15:17ОбществоОльга
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В России создана новая либеральная Партия народной свободы «За Россию без произвола и коррупции». Аббревиатура названия партии еще более труднопроизносимая - ПНСЗРБПИК.
Партийцы планируют добиться регистрации новой организации в министерствеюстиции, после чего принять участие в выборах в Госдуму в декабре 2011 года, а в 2012 году - выдвинуть кандидата в президенты.
Как сообщает «Лента.Ru», у истоков новой партии стоят член бюро «Солидарности» Борис Немцов, лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов, лидер ликвидированной Республиканской партии России Владимир Рыжков и председатель недавно зарегистрированного общественного движения Владимир Милов.
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