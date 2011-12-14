Bugatti построила для постоянного клиента эксклюзивный Veyron Super Sport

Детальной информации о спецверсии Bugatti Veyron Super Sport пока нет. Из поздравительного видеоролика только видно, что автомобиль имеет кузов из неокрашенного карбона, черно-серебристые колесные диски и голубой интерьер.

Гиперкар Veyron Super Sport оснащается восьмилитровым 1200-сильным двигателем W16 с четырьмя турбинами и преселективной коробкой передач. До «сотни» такой автомобиль ускоряется за 2,5 секунды, до 200 километров в час — за 6,7 секунды, а до 300 километров в час — за 14,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 415 километров в час. Без этого ограничителя машина может разогнаться более чем до 430 километров в час.