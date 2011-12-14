Chevrolet Aveo получил престижную награду

Aveo в общей сложности набрал 744 балла по оценке жюри конкурса, представленного ведущими журналистами из 15 стран Центральной и Восточной Европы. Первые строчки заняли Hyundai Elantra (839 баллов) и Ford Focus (758 баллов).

В августе 2011 года Aveo получил пять звезд в рейтинге безопасности NCAP. Набрав 85 баллов из 100, он признан самым безопасным автомобилем в своем сегменте. В этом году пятизвездочного рейтинга были также удостоены SUV Captiva, минивэн Chevrolet Orlando, полностью обновленный среднеразмерный седан Malibu и электромобиль Chevrolet Volt. В сентябре текущего года жюри AUTOBEST присудило Chevrolet Volt почетное звание Ecobest 2011, сообщается в релизе компании.