Chevrolet Aveo получил престижную награду
14 декабря 2011, 11:51ОбществоРОман БОТов
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Автомобиль Chevrolet Aveo, продажи которого начались в Европе минувшим летом, занял третье место в конкурсе AUTOBEST в номинации Наиболее выгодная покупка (AUTOBEST best buy).
Aveo в общей сложности набрал 744 балла по оценке жюри конкурса, представленного ведущими журналистами из 15 стран Центральной и Восточной Европы. Первые строчки заняли Hyundai Elantra (839 баллов) и Ford Focus (758 баллов).
В августе 2011 года Aveo получил пять звезд в рейтинге безопасности NCAP. Набрав 85 баллов из 100, он признан самым безопасным автомобилем в своем сегменте. В этом году пятизвездочного рейтинга были также удостоены SUV Captiva, минивэн Chevrolet Orlando, полностью обновленный среднеразмерный седан Malibu и электромобиль Chevrolet Volt. В сентябре текущего года жюри AUTOBEST присудило Chevrolet Volt почетное звание Ecobest 2011, сообщается в релизе компании.
Продажи Chevrolet Aveo в России стартуют в январе 2012 года.
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