Ford рассекретил конкурента «Приусу»

Автомобили выйдут на рынок США во второй половине следующего года и составят конкуренцию аналогичной машине марки Toyota – Prius V. По словам представителей американского производителя, на электротяге гибридный Ford C-Max может проехать большее расстояние, чем «Приус», а суммарный запас хода машины (около 800 километров) превышает аналогичный показатель Chevrolet Volt. Как сообщалось ранее, C-Max Hybrid расходует примерно шесть литров топлива на сто километров пробега, а заряжать аккумуляторы модификации Energi можно от 120- или 240-вольтовой розетки. В самом «быстром» режиме батареи гибрида «заправятся» за ночь.

Оба гибрида получат силовую установку, сочетающую в себе двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, работающий по циклу Аткинсона, электромотор и комплект литий-ионных аккумуляторов. Суммарная мощность силовой установки составит 185 лошадиных сил.

Пятиместные компактвэны Ford C-Max имеют складывающийся вровень с полом второй ряд кресел. При этом у Hybrid свободное пространство для пассажиров за передними креслами достигает 1,5 кубических метра (у Energi – 1,2 кубических метра), а объем багажника равен 705 литрам (у Energi – 540 литров).

Кроме того, автомобили получат систему, за счет которой можно открывать и закрывать дверь багажника просто проведя ногой под задним бампером, новую версию мультимедийной системы Sync, способную показать, где находится ближайшая станция для подзарядки, а также функцию Brake Coach. Она при помощи специальных графиков, выводящихся на приборную панель, поможет наиболее эффективно использовать систему рекуперации энергии при торможении, максимально заряжая батареи и увеличивая запас хода.