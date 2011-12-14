Компания «Лукойл» не отказывалась от проведения проверки топлива
14 декабря 2011, 18:40ОбществоВалерия Лошкарева
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Компания «Лукойл» не отказывалась от проведения проверки топлива, просто платеж затерялся в бухгалтерии лаборатории «Уралтест», сообщает пресс-служба общественного движения «Тагил без ям».
По словам лидера движения Никиты Чапурина, сейчас вопрос об оплате решен и в ближайшее время проверка бензина на соответствие стандартам будет проведена. Члены ОД проведут внезапный отбор проб из резервуаров, в такие же бутылки и в том же объеме, как и месяцем ранее. Результаты, если не возникнет проблем с транспортировкой, ожидаются до конца этого года.
Напомним, в начале ноября члены организации «Тагил без ям» взяли пробы 92-го бензина на заправках Газмпромнефть, Уралконтрактнефть и Лукойл. По результатам проверки, топливо первых двух компаний соответствует всем нормативам. Счет за проверку образцов с заправок Лукойл тогда остался неоплаченным.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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