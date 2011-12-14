Компания «Лукойл» не отказывалась от проведения проверки топлива

По словам лидера движения Никиты Чапурина, сейчас вопрос об оплате решен и в ближайшее время проверка бензина на соответствие стандартам будет проведена. Члены ОД проведут внезапный отбор проб из резервуаров, в такие же бутылки и в том же объеме, как и месяцем ранее. Результаты, если не возникнет проблем с транспортировкой, ожидаются до конца этого года.