Крупное ДТП под Костромой: фура протаранила рейсовый автобус
Авария с участием фуры и пассажирского автобуса под Костромой, в которой погибли шесть человек, произошла в условиях плохой видимости во время снегопада, сообщил РИА «Новости» представитель регионального УМВД.
Столкновение автобуса и фуры произошло близ деревни Соколовская Шарьинского района Костромской области около 17:00 мск на трассе Шарья - Зебляки, приблизительно в 300 км от Костромы. По предварительным данным, на момент аварии в автобусе находилось 25 человек, четыре мужчины и две женщины погибли на месте, еще четыре человека госпитализированы.
По данным полиции, авария произошла в условиях снегопада и плохой видимости. «По предварительной версии, рейсовый автобус марки «ПАЗ» занесло на скользкой дороге, – сказал представитель управления. – Водителю не удалось избежать столкновения с фурой».
Собеседник агентства добавил, что на месте ЧП работают представители следственно-оперативной группы, которые производят замеры и выясняют обстоятельства ДТП.