Крупное ДТП под Костромой: фура протаранила рейсовый автобус

Столкновение автобуса и фуры произошло близ деревни Соколовская Шарьинского района Костромской области около 17:00 мск на трассе Шарья - Зебляки, приблизительно в 300 км от Костромы. По предварительным данным, на момент аварии в автобусе находилось 25 человек, четыре мужчины и две женщины погибли на месте, еще четыре человека госпитализированы.