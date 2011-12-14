Несмотря на повышенный спрос, Hyundai Solaris не будут производить в большем количестве

К концу года завод Hyundai в Петербурге выйдет на проектную мощность - 200 000 автомобилей в год, но увеличивать ее не планируется, сообщил «Ведомостям» президент «Хендэ мотор СНГ» Керри Чо (см. интервью на стр. 05). Мощности поделены поровну между Hyundai и родственной ей Kia Motors (собирает Kia Rio на той же платформе, что и Solaris); в 2012 г. будет выпущено 100 000 Solaris. Собирать Solaris или какую-нибудь иную модель на других российских предприятиях Hyundai не планирует, равно как и импорт Solaris, уверяет Чо.

В план не включены седаны Sonata и Accent, а также кроссовер Santa Fe, которые выпускает «Тагаз» - этот завод работает по лицензии Hyundai и собирает автомобили из машинокомплектов, подчеркнул он.

Hyundai стремится не к росту продаж, а к улучшению характеристик автомобилей и повышению качества обслуживания, объясняет Чо. На Solaris 2-3-месячные очереди, велик спрос на модель не только в России, но и в других странах СНГ, куда в 2011 г. Hyundai должна поставить около 10 000 машин, но российский рынок - приоритетный.

Solaris продается в России в кузове седан (четыре комплектации, рекомендованная цена - 433 000-604 000 руб.) и хетчбэк (четыре комплектации, цена - 443 000-614 000 руб.). Модель вполне могла бы посоревноваться с машинами «АвтоВАЗа», считает гендиректор российского представительства JATO Dynamics Владимир Видулов. В ноябре Solaris обогнала по продажам Lada Priora - вторую по популярности модель тольяттинского завода, но не лидера, Kalina, говорит директор по внешним связям «АвтоВАЗа» Игорь Буренков, завод сейчас сосредоточен не на завоевании рынка, а на обновлении модельного ряда, модернизации производства и поддержании приемлемого уровня рентабельности, нет смысла выпускать машин больше, чем их может быть продано.