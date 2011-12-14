Площадка завтрашнего телемоста с Владимиром Путиным в Нижнем Тагиле будет располагаться на УВЗ

При этом площадка будет закрыта для общественности, так как будет находиться на территории «Уралвагонзавода», вход на который осуществляется только по пропускам. Кроме того, само место съемки не уточняется, а площадь завода довольно обширная и составляетболее 30 тысяч квадратных метров.

Как рассказывает руководитель пресс-службы завода Татьяна Короленко, на телесъемку соберутся порядка 80 сотрудников УВЗ, большинство из которых - представители рабочих специальностей. Это не будут работники одного определенного цеха. В «разговоре» с премьером примут участие сотрудники разных структурных подразделений завода.

Темы, как уточняется, будут затрагиваться разные, в основном, разговор будет касаться того, что волнует людей. Будет ли обсуждаться вопрос возможной приватизации предприятия, не говорится. Известно, что вопросы прорабатываются заранее, и руководить слаженностью самого разговора с Путиным и подготовки к нему будут приезжие специалисты.

Как известно, Владимир Путин во время своих визитов в Нижний Тагил неоднократно бывал на территории завода и общался с его работниками.