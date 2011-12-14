Подрядчик, которому не платят за укладку асфальта на снег, намерен судиться с городской администрацией

В середине ноября укладку асфальта на снегво дворе в районе улицы Папанина снял на мобильный телефон тагильчанинДмитрий Алюшин. Видео вызвало широкий общественный резонанс. Главагорода Валентина Исаева заверила, что подрядчику недобросовестнооказанные услуги оплачены не будут. Строители намерены судиться сгородской администрацией.

Тем, кто укладывал асфальт в снег, ни копейки не заплачено. Сейчас онина нас будут подавать в суды с тем, чтобы добиться оплаты услуг. Но повесне, когда дойдет дело до суда, посмотрим, что останется от асфальта сказала глава города на пресс-конференции с тагильскими журналистами.

Ранее вице-премьер свердловского правительства Алексей Багаряковзаявлял, что наказывать нерадивых подрядчиков будут вплоть довозбуждения уголовных дел.

Валентина Исаева еще раз отметила уникальность программы «1000 дворов»: вблагоустройство внутриквартальных территорий никогда не вкладывалосьстолько средств. В Нижнем Тагиле на реконструкцию 48 дворов направлено209 млн рублей, по 104,5 млн из областного и местного бюджетов.

Работы по программе «1000 дворов» продолжатся в новом году, в них будутвложены в том числе 40 млн, оставшиеся от суммы 104 млн рублей изгородского бюджета.

Напомним, строительная компания Нижнего Тагила«Потенциал» из 22-х дворов, в которыхвыиграла конкурс, закончила работы только в семи. Екатеринбургскийподрядчик Промстройинжиниринг из восьми дворов закончил только один, востальных работы сделаны наполовину.