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Подрядчик, которому не платят за укладку асфальта на снег, намерен судиться с городской администрацией
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подрядчик, которому не платят за укладку асфальта на снег, намерен судиться с городской администрацией

14 декабря 2011, 09:52Общество
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