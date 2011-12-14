Системы радиочастотной идентификации RFID

Радиочастотная идентификация RFID — технология, позволяющая бесконтактную идентификацию любого объекта по средствам радиоволн. Данное направление находится в разработке еще со времен Второй мировой войны. Однако наиболее широкое применение и распространение оно получило в последние двадцать лет.

RFID система состоит из радиочастотной метки, считывателя и устройства для обработки полученных данных. Любая такая метка содержит уникальный цифровой код, по которому и происходит идентификация объекта. Считыватель (или ридер) имеет передатчик и антенну, благодаря которым он способен излучать электромагнитное поле требуемой частоты. Радиометки, которые оказались в зоне действия считывателя, посылают ему собственные сигналы, содержащие необходимые данные. Переданный сигнал улавливается антенной ридера для дальнейшей расшифровки и обработки с помощью компьютера.

RFID технология не имеет аналогов на сегодняшний день и обладает рядом особенностей:

отсутствие любого контакта для работы;

возможность установить метку незаметно;

возможность чтения или записи данных;

работа в любых условиях;

невозможность подделки.

Основная задача RFID оборудования на сегодняшний день — предоставление возможности промышленникам осуществлять контроль над выпускаемым товаром. Ярким примером служит компания Gillette, которая вставляет чипы в гели для бритья и компания Michelin, внедряющая их в автомобильные шины.

Метки, используемые для идентификации, могут быть активными и пассивными. Активные метки стоят гораздо дороже, однако имеют собственный источник питания и, значит, могут осуществлять передачу данных на любые расстояния без ограничений. Пассивные метки позволяют считывать с них информацию лишь в пределах 3 метров.

Запись данных не метки

Информация может быть занесена различными способами в память RFID-метки, которые напрямую зависят от особенностей самой метки. Именно по способу записи и различаются основные типы меток: Read Only, WORM и R/W. Метки Read Only предназначены только для считывания данных, WORM для однократной записи и бесконечного числа ее считывания, а R/W позволяет многократную запись и чтение.

Не смотря на популярность и успех, глобальное производство RFID и внедрение во все сферы жизни тормозится из-за отсутствия единого стандарта и дороговизны, т.к. считывающие устройства по-прежнему стоят от тысячи долларов.

И хотя RFID не пытается заменить штрих-коды, она бы с легкостью могла это осуществить, т.к. имеет огромное количества преимуществ по сравнению ними:

работа с абсолютно любыми товарами;

бесконтактный метод считывания данных;

метка позволяет записать большее количество данных, которые можно пополнять или изменять;

данные на метке можно засекретить;

метка работает в любых условиях.