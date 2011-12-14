Тагильские ракетчики признаны лучшими в России

Этим летом бойцы и офицеры в/ч 34103 отметили пятидесятилетний юбилей со дня прибытия в расположение части первой ракеты. В сентябре дивизии вручили новое Боевое знамя, а в октябре исполнилось ровно полвека с того момента, когда образцы грозного оружия под Нижним Тагилом заступили на первое боевое дежурство.