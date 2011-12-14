Тагильские ракетчики признаны лучшими в России
14 декабря 2011, 18:20ОбществоВалерия Лошкарева
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По итогам прошлого года нижнетагильская дивизия ракетных войск стратегического назначения была признана лучшей среди всех соединений РВСН на самоходных пусковых установках.
Этим летом бойцы и офицеры в/ч 34103 отметили пятидесятилетний юбилей со дня прибытия в расположение части первой ракеты. В сентябре дивизии вручили новое Боевое знамя, а в октябре исполнилось ровно полвека с того момента, когда образцы грозного оружия под Нижним Тагилом заступили на первое боевое дежурство.
Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, мэр Валентина Исаева пожелала всем воинам и ветеранам тагильской ракетной дивизии, а также других подразделений РВСН, крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственном и важном деле.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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