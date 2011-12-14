Тагильские умельцы станут участниками «Живой традиции» в Набережных Челнах
В Набережных Челнах сегодня открывается V Всероссийский фестиваль народных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного творчества «Живая традиция». Форум пройдет во дворце культуры «КамАЗ» и продлится до 16 декабря.
Как рассказали в пресс-службе мэрии города, «в этом году фестиваль вновь подтверждает статус всероссийского: в нем примут участие более 250 мастеров из разных уголков России. Сюда приедут умельцы из Нижнего Новгорода, Иваново, Кирова, Оренбурга, Суздаля, Тольятти, Нижний Тагила, Костромы, Ульяновска, Омска и других городов».
В этом году любители рукотворных изделий увидят резьбу и роспись по дереву, металлу, текстилю, кружевоплетение, изделия из кожи, бересты, глины. Посетители выставки смогут не только приобрести представленные произведения народного творчества, но и попробовать изготовить их самостоятельно. Мастер-классы будут идти на нескольких площадках одновременно без перерыва. И если в прошлые годы участники фестиваля проводили занятия для всех желающих на своих выставочных местах, то в этот раз будет организовано отдельное место.
Работа фестиваля будет сопровождаться выступлениями детских и взрослых творческих коллективов, театрализованными представлениями народных обычаев и традиций, дефиле фольклорной одежды театров моды Набережных Челнов и Кукмора.