Транспортную систему Нижнего Тагила ждут перемены

На разработку транспортной схемы города заложено 4,5 млн рублей. Онапозволит оптимизировать транспортную систему города и выяснить, по какимгородским маршрутам целесообразно пускать «Газели», по каким – автобусы итрамваи. К 30-му декабря схема должна быть готова, сообщила глава городаВалентина Исаева тагильским журналистам.

Ранее недолгий срок, предложенный для разработки оптимизации общественного транспорта, вызвалсомнения экспертов. Так, старший научный сотрудник Московскогоавтомобильно-дорожного университета Михаил Якимов считает, чтоориентировочный срок выполнения работ по представленному техническомузаданию составляет не менее 6 месяцев.

В любом случае в ближайшее время ситуация должна быть сдвинута в мертвой точки, считает Валентина Исаева.

На встрече с журналистами глава города уделила внимание такжетрамваям и маршруткам. В новом году сохранится льгота на проезд втрамвае для пенсионеров и учащихся школ. Из 10-и трамвайных маршрутовсейчас рентабелен только один, и введение льготы ситуацию не изменило:количество пассажиров увеличилось всего на 3%.

Трамвай планируется передать в муниципальную собственность и дотироватькак муниципальное предприятие. Для процедуры передачи сформированарабочая группа по созданию муниципального унитарного предприятия.

Маршрутные такси также должны претерпеть изменения. Сегодня в городенасчитывается 1100 маршрутных «Газелей». Ездить на них небезопасно:водители не соблюдают скоростной режим, нарушают правила обгона, самимашины изношены.

Глава города рассказала, что от инвестора поступило предложение дать влизинг машины до 20-ти мест вместо маршрутных такси. На них необходимобудет установить систему ГЛОНАСС, и это, кстати, учитывается в новойтранспортной схеме. Навигационная система позволит контролироватьдвижение общественного транспорта и избежать сбоев в его работе. Но руководствокомпаний-перевозчиков неохотно идет на замену транспорта и на установкусистемы ГЛОНАСС.

Фото с сайта www.fototerra.ru