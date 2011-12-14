В Новой Зеландии морской котик без предупреждения забрался в дом

По словам хозяйки дома Аннетт Свофер, инцидент произошел, когда она дома занималсь своими делами.Котик пробрался в дом через специальную мини-дверь для кошек.

Когда детеныш оказался в помещении, раздался громкий шум, и, так как я не видела незваного гостя, то подумала, что это буянят домашние питомцы. Я решила, что кошки принесли домой кролика или еще что-то, и я пошла посмотреть. Выхожу, а у меня на кухне морской котик поделилась воспоминаниями Свофер.

Женщина призналась, что когда увидела маленького котика, она сначала приняла его за галлюцинацию. Свофер позвонила соседу и попросила его прийти, чтобы подтвердить реальность животного. Тем временем котик уже устроился на диване. Он бесстрашно проследовал до места, где ему захотелось полежать, не обращая особого внимания на кошек и собак хозяйки дома.

Свофер заявила, что несмотря на то, что детеныш не выглядел агрессивным, она обратилась к специалистам службы помощи животным и сообщила о необычном визитере. Сотрудники службы в свою очередь позвонили работникам ведомства по охране и сохранению дикой природы Новой Зеландии, и те выехали домой к Свофер.

Оказалось, что специалистам ранее тем же днем уже сообщили о котике - его видели разгуливающим по улицам. Работники природоохранного ведомства поймали морского котика в доме Свофер, посадили его в сеть и коробку и повезли к заливу, где животное выпустили.

Новозеландские котики относятся к виду ушастых тюленей и обитают в Новой Зеландии и Австралии. Взрослые самцы вырастают до 2,5 метра и весят до 180 килограммов.