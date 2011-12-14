Всем выйти из сумрака! Зачем днем в Нижнем Тагиле включают фонари

Проходит обыкновенная проверка на исправность ламп, вкрученных в цоколи фонарей. Наши службы смотрят, не перегорели ли лампы, и заменяют неисправные прокомментировал главный специалистКомитета по городскому хозяйству Нижнего Тагила Дмитрий Сафронов.