Всем выйти из сумрака! Зачем днем в Нижнем Тагиле включают фонари
14 декабря 2011, 16:53Общество
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Сегодня днем вдоль улицы Ленина со стороны Драмтеатра были включены фонари. Кто и зачем их включает в светлое время суток, Тагилсити поинтересовался у тагильских чиновников.
Проходит обыкновенная проверка на исправность ламп, вкрученных в цоколи фонарей. Наши службы смотрят, не перегорели ли лампы, и заменяют неисправные прокомментировал главный специалистКомитета по городскому хозяйству Нижнего Тагила Дмитрий Сафронов.
Фонари днем зажигаются по очереди в разных частях города. Периодичность проверки – 1 раз в месяц.
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